Luca Ravenna: “Fantacalcio, stagione drogata dall’Inter. A Lautaro non rinuncio mai”

Quali sono le altre regole fondamentali per stare in alto in classifica?

«Avere un buon portiere. Lo diciamo sempre anche con mio fratello che ha una squadra al Fanta che si chiama Cavese. Ha Falcone e Terracciano che, comunque, sono degli ottimi portieri. Io mi fido di Carnesecchi dell’Atalanta che è cresciuto e vedo, nel calcio giocato, anche da terzo per la Nazionale dopo Donnarumma e Vicario».

Un calciatore su cui puntare a occhi chiusi?

«Questa è una stagione drogata dall’Inter. Quindi, è chiaro che avere in squadra dei nerazzurri dà indiscutibilmente dei vantaggi. Ma, premesso che non prenderei mai un milanista perché non potrei godere per una vittoria con un gol di un rossonero. dico Orsolini, un attaccante che mi piace moltissimo. Mi ricorda un po’ le scelte che faceva mio padre che prendeva Murgita e Robbiati, due, magari, meno noti ma che facevano dei gol preziosi».

Abbiamo detto dell’attacco, ma in difesa che facciamo?

«Prendiamo assolutamente De Vrij. E sì, è un interista come me, ma bisogna evidenziare la sua gran bella stagione. Non sempre titolare, ma tutte le volte che viene chiamato in causa fa benissimo e questo gli fa prendere voti alti».

