Una poltrona per due. Non a lungo termine, sia chiaro, ma in questo periodo e soprattutto per Bologna-Inter si giocano il posto in cabina di regia Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. La Gazzetta dello Sport si è soffermata così sul ballottaggio tra i due registi e non soltanto. "Allenamento alle 12, partenza in treno per Bologna alle 17.30. L’Inter, ancora imbattuta lontano da San Siro in questa stagione, prepara le prima di due trasferte fondamentali per regalarsi una primavera da protagonista. Il secondo viaggio, martedì, avrà come meta Madrid e le due partite impongono a Simone Inzaghi la massima attenzione tra dosaggio delle forze e bisogno di mettere minuti nelle gambe dei big reduci da infortunio.

Riecco Calhanoglu

L’ultimo a tornare in gruppo è stato ieri Calhanoglu, che a Bologna ci sarà per fare un tagliando decisivo in chiave Champions. Inzaghi di solito non schiera dal 1’ un giocatore appena recuperato, ma per mettere il turco al centro dell’Inter contro l’Atletico deve fargli giocare almeno mezza partita domani al Dall’Ara. A meno di ammonizioni (vedi Darmian per Dumfries col Genoa), il tecnico preferisce rimandare le prime sostituzioni a dopo lo scoccare dell’ora di gioco. A Bologna però potrebbe fare un’eccezione, iniziando per la quarta gara di seguito con Asllani in regia. Il 21enne albanese ha rubato i trucchi dallo stesso Calha (che lo chiama “fratellino”) e ormai è una garanzia in rifinitura (due assist a Lautaro, oltre al primo gol in nerazzurro) e anche in fase di non possesso. Certo, il ruolo resta delicato e col Genoa Kristjan ha perso due palloni in uscita, ma succedeva anche a allo stesso turco e prima di lui a Brozo.