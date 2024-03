Serie B: il suo ex Brescia prova a rimanere agganciato ai playoff.

“Sarei contento di vedere il Brescia in zona playoff, nella seconda parte di aprile sarò in Italia e magari andrò a toccare con mano la situazione. Mi auguro faccia bene da qui alla fine e ai playoff anche Corini a Palermo, è stato un mio ex giocatore e ho un buon ricordo”.

E lei mister?

“Ho detto no al Besiktas. Ma non potevo andare con tutti questi punti di distacco. Come si può pensare di vincere il campionato con la squadra che è stata costruita? Ho detto che andrei ma solo partendo ad inizio campionato. Se sarà possibile bene, altrimenti non devo per forzare allenare a tutti i costi. Mica devo allenare a tutti i costi…”.

