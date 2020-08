Lucescu: “Inter, Shakhtar tostissimo. Puoi vincere così. Occhio soprattutto a 4 giocatori”

Ospite d’eccezione in collegamento con Sky Sport. A parlare della prossima semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar è intervenuto un grande doppio ex come Mircea Lucescu, ex allenatore sia dei nerazzurri (stagione 1998-99) e della squadra ucraina dal 2004 al 2016. Ecco le sue impressioni sulla grande sfida di Dusseldorf:

GARA DIFFICILE – “In questo momento lo Shakhtar è difficile da battere. Giocano in un certo modo da molto tempo e hanno raggiunto una grande organizzazione di gioco. Sarà difficile trovare la palla quando questa sarà in possesso della squadra di Castro. L’Inter sa mettere in campo aggressività, ottime individualità. Sarà una gara tra le individualità e organizzazione difensiva dell’Inter e la voglia di controllare le partite dello Shakhtar. In Ucraina abbiamo creato un ottimo sistemo, con tanti giocatori brasiliani che hanno portato un modo diverso di giocare e tanta qualità. Europa League del 2006? C’è tempo per vincere un altro trofeo. Di recente potevamo vincerne un’altra, ma abbiamo perso in semifinale contro il Siviglia”.

PUNTO DEBOLE – “Ma lo Shakhtar può tornare a vincerlo quest’anno. Punto debole degli ucraini? In questo momento sono nettamente favoriti in Ucraina: per l’Inter sarà essenziale la voglia di mettersi a disposizione da parte dei giocatori, le ripartenze che possono fare male“.

PERICOLO NUMERO UNO – “Alan Patrick è cresciuto molto. E’ un giocatore fondamentale a metà campo, Lui e Marcos Antonio lì sono bravissimi. Forti anche Junior Moraes e Taison“.

PIRLO – “Mi aspettavo di vederlo allenatore, perché era un giocatore molto equilibrato. Saprà fare bene, perché avrà una società che saprà proteggerlo, soprattutto all’inizio“.

TIFO – “L’Inter è la mia squadra italiana, anche se quelli dello Shakhtar sono i miei ragazzi, cresciuti insieme a me“.

(Fonte: Sky Sport)