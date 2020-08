Sky – Inter, Zhang a Milano: ecco quando sarà in Germania per supportare Conte e la squadra

L’Inter lavora in Germania per preparare al meglio la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma lunedì sera a Dusseldorf. I ragazzi di Antonio Conte si allenano duramente, in attesa che a dare ancor più supporto arrivi anche il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo stesso Zhang, che come vi abbiamo anticipato noi di FCInter1908.it nella sera di ieri è arrivato a Milano, in queste ore si sta attenendo scrupolosamente al protocollo (tra test sierologici e tamponi) a cui devono attenersi tutti i dirigenti.

Il suo arrivo in Germania, invece, è previsto per la mattinata di domenica. Poi, il numero uno nerazzurro seguirà gli allenamenti della squadra di Antonio Conte, e starà quanto più possibile vicino al gruppo fino alla partita contro la squadra ucraina. In attesa di fare il punto sul futuro…

(Fonte: Sky Sport)