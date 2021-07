Lugano-Inter, Repubblica e l’allarme tifosi: “Oltre 1000 sono senza Green Pass”

C'è grande attesa per la prima di Inzaghi all'Inter contro il Lugano ma il match rischia di avere pochi tifosi allo stadio: ecco perché

Domani sera l'Inter scenderà in campo a Lugano per la prima dell'era Inzaghi. C'è grande attesa per la partita che però rischia di avere pochi tifosi allo stadio. "Il primo esperimento sembra non essere destinato a riuscire. Domani sera l'Inter giocherà in amichevole a Lugano e allo stadio saranno ammessi solo tifosi con certificato vaccinale svizzero o con Green Pass europeo. Ma la maggior parte dei tifosi italiani interessati a vedere la partita non ha il documento che consente l'accesso", spiega Repubblica che evidenzia come oltre mille tifosi nerazzurri abbiano chiamato la biglietteria del club svizzero spiegando di non essere ancora in possesso del Green Pass europeo.