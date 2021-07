Montella: “Inter competitiva, parte favorita. Su Inzaghi e Calhanoglu…”

Le dichiarazioni ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport dell'ex attaccante e ora allenatore Vincenzo Montella

Vincenzo Montella torna a parlare. L'Aeroplanino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della nuova Serie A e dei tanti cambi in panchina.

"Da campione in carica, sì. Anche Simone è pratico e sa dare una spinta emotiva in più. Ha una squadra altamente competitiva: Hakan ha visione di gioco e uno contro uno, per le potenzialità che ha può fare ancora di più. Con Inzaghi potrà giocare anche da interno come Luis Alberto alla Lazio o seconda punta".