Ince: “Lukaku è un animale diverso, prima non poteva nemmeno camminare nel parco. All’Inter…”

Un giocatore nuovo, devastante e decisivo. Romelu Lukaku ha ormai da tempo conquistato i tifosi dell‘Inter. Ma anche in Inghilterra non perdono occasione per discutere del grandissimo rendimento in nerazzurro dell’attaccante belga. Con un velo di rimpianto per averlo visto partire dal Manchester United l’estate scorsa. A BT Sport, per esempio, Paul Ince, ex grande centrocampista anche dell’Inter, ha dichiarato:

“Lukaku non ha mai faticato a segnare, nemmeno al Manchester United. Cerchiamo di capirci bene. Con Mourinho non era felice. A volte trovi la persona giusta, il paese giusto. Se sei felice, riesci a esprimerti meglio. Contro lo Shakhtar ieri sembrava in forma e snello. Parlando di quando era al Manchester United, sembrava che non potesse nemmeno fare una passeggiata nel parco. Anche io ero più in forma all’Inter, sia per il clima che per il cibo. Sembra decisamente un animale diverso“.

(Fonte: BT Sport)