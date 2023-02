SM – Inter, Lukaku e Brozovic dal 1′ contro la Sampdoria: l’obiettivo di Inzaghi

Lunedì, contro la Sampdoria, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic torneranno titolari: Inzaghi vuole arrivare al top per il Porto

Lunedì, contro la Sampdoria, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic torneranno titolari. L'obiettivo di Simone Inzaghi è di far mettere minuti nelle gambe ai due giocatori, assenti nella prima parte di stagione causa infortuni, anche in vista della doppia sfida con il Porto. Come riporta Sport Mediaset, Lukaku ha disputato solo due partite dall'inizio nel corso del 2023, contro Napoli e Atalanta e va a caccia ancora del gol, che manca dalla sfida con il Plzen di fine ottobre. Lukaku, tra l'altro, ha segnato un solo gol - nel 2020 - contro la Sampdoria e punta a rimpinguare il suo bottino.