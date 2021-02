Lukaku e la chiamata decisiva: “Ecco come Conte lo convinse a venire all’Inter”

Il rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte è stato sviscerato in tutte le salse. L’allenatore dell’Inter è stato decisivo per lo sbarco in nerazzurro dell’attaccante belga, acquisto più costoso della storia della società. L’edizione odierna di Tuttosport parla della chiamata di Conte, che convinse Lukaku a raggiungerlo a Milano grazie alla sua fame di vittoria:

Fame: quattro lettere che hanno convinto Lukaku

“Quando Antonio Conte lo ha voluto all’Inter, facendo imbarcare Suning nell’affare più costoso per la storia del club, Big Rom ha risposto alla chiamata anche perché convinto dalla “fame” di uno dei suoi più grandi estimatori nel mondo del calcio. Infatti l’alchimia è subito stata perfetta, come certificano i 53 gol nelle 77 presenze nerazzurre“.

(Fonte: Tuttosport)