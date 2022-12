Sky – Lukaku, Inter lo terrà anche nella prossima stagione. Col Chelsea farà leva…

Di Marzio ha spiegato che il belga resterà in nerazzurro anche la prossima stagione con la stessa formula di questa stagione

"Rimarrà all'Inter con la stessa formula dello scorso mercato, un altro prestito". Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku sottolineando che la società nerazzurra chiederà uno sconto sul prestito oneroso, otto i mln pagati in questa stagione per riaverlo in prestito a Milano.