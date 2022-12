Drogba: “Lukaku? Non ha nessuna colpa, è stato infortunato due mesi”

Per lui è un grande amico e si è dispiaciuto nel saperlo in lacrime dopo l'eliminazione dai Mondiali in Qatar. Didier Drogba ha parlato così di Lukaku: «Ci siamo dispiaciuti tutti per lui, ma non possiamo addossargli colpe. È stato infortunato negli ultimi due mesi, è stato in campo per 30 minuti e si pretenda che vinca la partita. Come attaccante avrebbe dovuto essere un po' più all'erta in certe azioni, ma è molto difficile dargli torto per questo».