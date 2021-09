Lukaku: “Faccio tutto in funzione della squadra. La scorsa stagione con l’Inter…”

L'attaccante del Chelsea ha trascinato il Belgio con una doppietta nella vittoria contro l'Estonia

Con due reti, Romelu Lukaku è già arrivato a quota 66 gol per il Belgio. Contro l'Estonia, l'attaccante ha segnato il secondo e il terzo gol, ma nella testa di Big Rom non c'è il record di Ronaldo a quota 111 gol. "Faccio tutto in funzione della squadra. E' un peccato che ci siamo svegliati solo dopo aver subito un gol così presto".