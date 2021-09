De Vrij: “Haaland uno dei migliori attaccanti al mondo, mi ricorda Lukaku”

Al termine di Norvegia-Olanda, il difensore nerazzurro ha elogiato l'attaccante del Dortmund

È terminata 1-1 Norvegia-Olanda, partita valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Norvegesi in vantaggio col solito Haaland ripresi pochi minuti dopo da Klaassen. Stefan De Vrij e Virgil Van Dijk hanno avuto non poche difficoltà nel contenere l'attaccante del Borussia Dortmund durante la gara. "Haaland è così esplosivo che devi essere ben organizzato. È uno dei migliori attaccanti del mondo. È forte, veloce, quindi devi essere sempre concentrato", ammette il difensore dell'Inter.