Lukaku, quale futuro? CorSport: “Resterà all’Inter anche l’anno prossimo solo se…”

"L'avventura-bis ad Appiano Gentile potrà continuare soltanto se Lukaku darà adeguate garanzie fisiche e tecniche. Contro Udinese e Porto sono arrivati segnali importanti, ma occorre che prosegua sulla stessa linea. Anche perché la stagione non è conclusa, anzi. E se la corsa scudetto è ormai (definitivamente) compromessa, ci sono ancora traguardi importanti da tagliare. Come i quarti di Champions, a distanza di 12 anni dall’ultima volta. Come la partecipazione alla massima competizione europea anche nella prossima stagione, obiettivo “vitale” per i conti della società. E come la seconda Coppa Italia consecutiva, con una finale da conquistare superando la Juventus in semifinale", analizza il Corriere dello Sport.