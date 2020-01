Lukaku, sono già 18 i gol stagionali: Inter, giustificata la spesa sostenuta in estate

Inarrestabile. Ancora una volta Romelu Lukaku ha trascinato l’Inter, con una doppietta che ha permesso ai nerazzurri di battere il Cagliari e di conquistare l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. L’attaccante belga, con le due reti messe a segno ieri sera, è già arrivato a quota 18 gol in stagione (14 in cmapionato, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia). E ora, come sottolinea Tuttosport, la cifra sborsata per portarlo a Milano la scorsa estate non viene più considerata così spropositata:

“A rendere tutto un po’ più facile, l’ennesima prestazione extralarge di Romelu Lukaku che, con la doppietta al Cagliari (quinta in stagione), è arrivato a 18 gol nel primo anno in Italia, numeri che giustificano i 75 milioni spesi per il suo cartellino, operazione di mercato più onerosa nella storia del club, fatto da Suning su espressa richiesta di Conte“.