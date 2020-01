LIVE, INTER-CAGLIARI 1-0: LUKAKU!!!

MILANO – Per gli ottavi di finale di Coppa Italia l’Inter questa sera è impegnata nella sfida (in gara secca alle 20.45 a San Siro) contro il Cagliari. Chi accederà ai quarti sfiderà la vincente tra Fiorentina o Atalanta. Queste le scelte di Antonio Conte e Rolando Maran per il match del Meazza.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 19 Lazaro, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Borja Valero, 21 Dimarco; 7 Sanchez, 9 Lukaku.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 12 Sensi, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): 90 Olsen; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 19 Pisacane, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 17 Oliva, 21 Ionita; 29 Castro, 4 Nainggolan; 9 Cerri.

A disposizione: 1 Rafael, 28 Cragno, 6 Rog, 8 Cigarini, 10 Joao Pedro, 14 Birsa, 15 Klavan, 33 Pellegrini, Simeone.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Paganessi, Imperiale.

Quarto Uomo: Marini.

VAR e Assistente VAR: Di Paolo, Lo Cicero.