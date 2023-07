Gds – Lukaku, la Juve lo ha illuso. L’Inter lo ha ripudiato. Non sarebbe stato meglio…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza si è focalizzato sui club reagiscono alle smanie dei giocatori e dei loro procuratori. Sulla questione Lukaku, il giornalista scrive: "Potremmo condensare così il quadro attuale: la Juve per ora lo ha illuso, dubitiamo che lo ingaggi, ma non si sa mai; l’Inter lo ha ripudiato per alto tradimento; il Chelsea, proprietario dei diritti sul suo cartellino, lo ha confinato ai margini perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Pochettino".