Marianella: “Per Lukaku periodo maledetto. Si porta dietro peso Mondiali e poi..”

«Un anno un po' maledetto per Lukaku, non sta bene. Credo abbia forzato il recupero dall'infortunio per andare al Mondiale. E quando vedevo la partita dell'eliminazione del Belgio ai Mondiali, conoscendo il ragazzo, che è molto sensibile, mi dispiaceva. Perché speravo non se lo portasse nel proseguo del campionato con l'Inter. Ma evidentemente quel risultato pesa su testa e cuore, forse se lo è portato dietro, ma la condizione non è ideale e sta facendo fatica». Massimo Marianella ha analizzato il momento no di Romeluche sta vivendo un momento delicato dal punto di vista fisico già da inizio stagione. Il giocatore oggi si è fermato per un'infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro.