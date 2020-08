Lukaku come Eto’o e Eriksen come Sneijder? Bocca: “Per dare soddisfazione agli interisti…”

Fabrizio Bocca si è espresso in merito alla vittoria dell’Inter in Europa League. Getafe eliminato, quarti di finale conquistati: “Un gol di prepotenza di Lukaku, troppo più forte dei deboli difensori del Getafe, e il raddoppio di Eriksen, una super riserva di lusso, al solito subentrato: oggi sono i due uomini simbolo dell’Inter. L’attaccante da 30 gol fortemente voluto da Conte, e il rinforzo che ha attraversato una lunga e faticosa fase di adattamento al calcio italiano, all’Inter e anche all’intransigenza del metodo Conte. In mezzo anche un rigore sbagliato da Molina del Getafe, che è stato il momento in cui praticamente la squadra più debole si è arresa a quella più forte. Ma dopo averla fatta soffrire come prevedibile. In un momento di entusiastico ottimismo si potrebbero persino paragonare adesso Lukaku a Eto’o ed Eriksen a Sneijder per solleticare e dare un po’ di soddisfazione agli interisti. Ma al momento è tutto un po’ prematuro. Magari domani l’identificazione potrebbe essere migliore, chissà”.

(Repubblica)