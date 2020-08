L’Inter batte il Getafe e passa ai quarti di Europa League. Soddisfazione per i tifosi interisti e anche per Ciccio Valenti, che fa notare una semplice ma fondamentale verità di mercato: “Se compri gente come Barella e Lukaku migliori. Se compri tanti mediocri li sopporti una stagione e poi devi supplicare qualcuno di prenderli in prestito e tu paghi pure parte dell’ingaggio. Non è difficile”.