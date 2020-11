Sky – Poche speranze per Lukaku, ma ci proverà fino alla fine. L’Inter spera in Sanchez

Dopo il pareggio ottenuto in rimonta con il Parma, l’Inter avrà una delicata sfida in Champions League sul campo del Real Madrid. Conte spera di recuperare almeno uno dei due attaccanti infortunati, Lukaku e Sanchez, in vista della gara contro i blancos.

Secondo Sky Sport “Ancora oggi Lukaku e Sanchez hanno lavorato a parte. Più possibilità di recupero per Sanchez. Per il belga previsioni poco ottimistiche, ma avendo un fisico possente lui farà di tutto per esserci e fino a quando non partirà l’aereo ci proverà. Ma le possibilità non sono molte”.