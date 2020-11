Inter, col Real riecco Sanchez. Ma c’è un altro nerazzurro che ha voglia di far bene

Archiviato il pareggio casalingo con il Parma, l’Inter è chiamata a reagire in una gara cruciale per il prosieguo del suo cammino in Champions League. I nerazzurri martedì saranno infatti ospiti del Rea Madrid a Valdebebas. E Antonio Conte, sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha due ragioni per poter sorridere: “Conte dovrebbe finalmente tornare ad avere a disposizione Alexis Sanchez. Pinamonti non ha inciso granché e se il tecnico di Lecce vuole avere più opzioni in attacco, il cileno farà comodo.

E non va dimenticata la voglia di far bene di Achraf Hakimi: l’acquisto più oneroso dell’estate nerazzurra martedì sera affronterà la squadra nella quale è cresciuto, ma dove non ha potuto mettere in mostra le sue qualità. A Dortmund ringraziano ancora per le due splendide stagioni (72 presenze, 12 reti e 16 assist). Nonostante l’esplosione, il Real ha deciso di non puntare su di lui, cedendolo all’Inter. Quale miglior occasione di farsi rimpiangere da Zidane e dai suoi vecchi tifosi riuscendo pure a far svoltare la stagione dell’Inter?”, si legge.