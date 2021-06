SM – Inter, Lukaku non vuole tornare al Chelsea. Lautaro-Hakimi via? Resta comunque

Il belga vuole restare in nerazzurro in ogni caso, riporta l'emittente

La doppietta realizzata ieri contro la Russia è stata l'ennesima dimostrazione di una crescita esponenziale di Romelu Lukaku, ormai uno dei migliori centravanti del mondo. E, nonostante le voci di mercato non si plachino, il belga ha le idee chiarissime sul suo futuro: "Si sente il re di Milano e non ha nessuna intenzione di tornare al Chelsea in Inghilterra, dove era uno dei bersagli preferiti dai tabloid. Neanche se dopo Conte dovessero lasciarlo il suo amico Hakimi e il suo gemello Lautaro, che continua a strizzare l'occhio al Barcellona", riporta SportMediaset.