Lukaku: “Eriksen? Passo più tempo con lui che con la mia famiglia. Ho pianto”

Le parole del belga sul compagno: "Trascorriamo molto tempo insieme, abbiamo vinto insieme: quindi vederlo andare giù così è stato davvero pesante"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara tra Belgio e Russia, Romelu Lukaku, centravanti dei Diavoli Rossi e dell'Inter, ha parlato così di quanto accaduto al compagno Christian Eriksen: "E' stato molto difficile per me concentrarmi, è la prima volta che succede una cosa del genere ad un mio compagno con cui gioco da quando sono calciatore. Ho avuto Daley Blind quando era all'Ajax, è successa una cosa simile. Come ho detto nell'intervista precedente, trascorro più tempo con Chris che con la mia famiglia, è stato molto difficile liberare la mente per me. Ho pianto perché ho pensato alla sua famiglia, ai suoi bambini, alla sua fidanzata, ai suoi genitori e a sua sorella. Trascorriamo molto tempo insieme, abbiamo vinto insieme: quindi vederlo andare giù così mentre rappresenta il suo paese, nel suo paese, è stato davvero pesante. Ma i miei compagni mi hanno aiutato e li ringrazio per questo: ma i miei pensieri vanno a Christian e alla sua famiglia", ha concluso.