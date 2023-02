Lukaku può “ricomprarsi” da solo: ecco come. L’Inter ha scelto, e non da ora

Gli ultimi 2 gol hanno rilanciato le quotazioni di Romelu Lukaku : l'attaccante belga, dopo una prima parte di stagione costellata di problemi fisici, vuole mettersi tutto alle spalle e tornare a essere decisivo. Per sè e per l'Inter. Che, da parte sua, non ha mai avuto dubbi sulla scelta di riportarlo a Milano.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter vuole tenere il suo totem non solo perché contro il Porto ha dato segnali di rinascita. Non è una scelta sugli umori del momento, ma è stata compiuta con coscienza (e una certa dose di rischio) la scorsa estate. Allora il club di Zhang ha deciso di investire una ventina di milioni circa tra prestito e stipendio per riabbracciarlo: impossibile con quella cifra trovare qualcosa di meglio alla voce centravanti, ma i dirigenti ben sapevano che il belga andava recuperato alla causa. Rom è consapevole di essere ancora in debito con l'Inter, ma se a Oporto trascinasse i compagni ai quarti, si "ricomprerebbe" quasi da solo: entrerebbero una ventina di milioni nelle casse del club, guarda caso quanto serve per riaggiornare il prestito".