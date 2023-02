Inter e Lukaku, avanti insieme: la strategia. E c’è una carta da (ri)giocare

L'attaccante belga vuole guadagnarsi la riconferma in nerazzurro: in primavera nuovo incontro con il Chelsea

I gol segnati contro l'Udinese in campionato e, soprattutto, contro il Porto in Champions League hanno riportato il sorriso sul volto di Romelu Lukaku: l'attaccante belga, dopo una stagione difficile e costellata di infortuni, vuole tornare a trascinare l'Inter e guadagnarsi la conferma in nerazzurro. Nessun dubbio sulla volontà di Big Rom di rimanere a Milano e della società di trattenerlo, ma molto passerà dai prossimi risultati della formazione di Inzaghi e dalle richieste del Chelsea.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Questa partita non si gioca solo sulle reciproche volontà perché altrimenti Romelu Lukaku sarebbe già certo di far tremare San Siro anche l'anno prossimo. Il belga, infatti, non vede null'altro che non sia il nerazzurro e pure l'Inter vorrebbe assecondare la sua voglia di mettere radici a Milano. La partita, però, è più sfuggente e ruota attorno ad alcuni fattori non facilmente prevedibili al momento".

Le condizioni necessarie — "Molto dipenderà dai risultati dell'Inter per cui la qualificazione in Champions è la precondizione per ogni investimento futuro. Eliminare il Porto poi aiuterebbe a mettere ulteriore fieno in cascina. La principale variabile, però, si chiama Chelsea: sarà decisiva la strada che percorreranno questi disastrati Blues alla fine dell'anno. Romelu e, sotto sotto, anche l'Inter sono ottimisti sul fatto che i londinesi non si metteranno di traverso di fronte a un prestito-bis, nonostante a luglio potrebbe tornare da loro un Romelu con ben altra tempra: continuando così, sarà recuperato nel fisico e nel morale e, forse, perfino di nuovo appetibile sul mercato. In ogni caso, occorrerà trattare sul "leasing" perché i nerazzurri vorrebbero risparmiare sul costo annuale (oggi i nerazzurri pagano 8 milioni più 4 di bonus), e sui premi da aggiungere allo stipendio da 8, pagato soltanto grazie al Decreto Crescita".

La strategia dell'Inter — "Rom è consapevole di essere ancora in debito con l'Inter, ma se a Oporto trascinasse i compagni ai quarti, si "ricomprerebbe" quasi da solo: entrerebbero una ventina di milioni nelle casse del club, guarda caso quanto serve per riaggiornare il prestito. In base agli ultimi contatti ufficiali, ci si vedrà in primavera per affrontare l'argomento nel dettaglio. Di certo, l'Inter non potrà agganciare il prestito a un riscatto, visto che dalla prossima stagione il valore del cartellino di Rom sarebbe comunque di circa 70 milioni.

Il belga e l'Inter hanno, però, una carta non troppo segreta da (ri)giocare al momento opportuno: l'operazione della scorsa estate nasce anche dal legame strettissimo tra Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, e Roc Nation, la società che cura gli interessi di Big Rom e fondata da Jay Z. Il rapper ha portato negli anni fior di battitori ai Los Angeles Dodgers di Boehly e con lui ha intavolato partnership commerciali. I due hanno investito insieme una fortuna su "Fanatics", rivenditore online di abbigliamento sportivo con licenza anche per NFT, scommesse sportive e iGaming. Vale 18 miliardi di dollari: che sarà mai in confronto un piccolo prestito belga".