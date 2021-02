TS – Lukaku, rinviato l’incontro in Procura: la linea del belga. Piano studiato dalla Figc per…

Le ultime sul caso Lukaku-Ibra e l'incontro in programma in Procura Federale con il belga dell'Inter protagonista

Romelu Lukaku sarà ascoltato la prossima settimana dalla Procura Federale in merito allo scontro verbale con Zlatan Ibrahimovic in occasione del derby di Milano nei quarti di finale di Coppa Italia. Tuttosport spiega il cambio di programma: "La dilatazione dei tempi potrebbe essere stata studiata per evitare di arrivare a una decisione immediatamente a ridosso della stracittadina (21 febbraio, ndr)".