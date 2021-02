Adani: “Agnelli-Conte? Come Ibra-Lukaku, mi interessa poco ma è una schifezza”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Daniele Adani ha parlato così di Juventus-Inter, del gioco dei bianconeri e dello screzio tra Conte e Agnelli

Matteo Pifferi

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Daniele Adani ha parlato così di Juventus-Inter:

"A me interessa poco quello che hanno fatto Conte e Agnelli, è come Ibra-Lukaku: non c'entra niente col calcio, è accaduto per motivi per non conosciamo. Ok ha fatto schifo, non è per niente stata bella".

Sulla partita

"La Juve è stata la regina degli ultimi 10 anni, è stata costruita, allenata e rinforzata e stimolata perché in Italia è sempre stata caratterizzata da una continuità di idee. La Juve da 5/6 anni compete con le 8 potenze europee, il calcio ti porta ad andare là. La Juve può vincere lo scudetto con le due squadre che ha, in Europa non basta. La Juve, dopo il KO con l'Inter, ha preso un solo gol, da Lautaro. Questo basta in Italia e finché non gira il vento, se Insigne fa gol su rigore? Se Sanchez segna? Se Sensi segna a 8' dalla fine? Questo tipo di calcio ti dà certezze su chi sei e ti porta a godere ma non aumenti la visione, non ti allinei con le grandi".

Gioco difensivo della Juventus

"La Juve può fare così perché ha Ronaldo a patto che non diventi alibi, ha 36 anni e dopo i 30 anni segna in maniera importante. Cosa ha fatto la Juve con Ronaldo? Uscita ai quarti e agli ottavi, di là si parla un'altra lingua, non ti basta. Il Liverpool andò in finale ribaltando il Barcellona senza un paio di infortunati, non basta Ronaldo alla Juve. La Juve di Pirlo è quella di Barcellona, non quella di ieri".