Lukaku resta in Serie A? C’è il Milan, ma per i bookie occhio a Icardi

Le ultime novità di calciomercato secondo i bookmakers sugli ex nerazzurri, che potrebbero tornare in Serie A

Non c’è ancora il nuovo allenatore in casa Milan, ma il club rossonero – al di là della nuova guida tecnica – deve pensare a un nuovo centravanti che vada a sostituire il partente Olivier Giroud.

Oltre a Joshua Zirkzee, nome caldo negli ultimi giorni, è sempre calda la pista che porta al nome di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per fine prestito, e offerto a 3,50 dagli esperti Sisal e Better, stessa quota di un giovane in rampa di lancio come Benjamin Sesko, sloveno 2003 e autore di 18 gol in stagione con il Lipsia.