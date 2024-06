Galliani: “Di Gregorio molto probabilmente via”. Lo aspetta la Juve, ecco quanto guadagna l’Inter

Michele Di Gregorio andrà alla Juventus . Accordo raggiunto tra le parti, come confermato da Fabrizio Romano: operazione in prestito con obbligo di riscatto per 18 milioni di parte fissa più 2 di bonus . Intesa totale, mancano solo visite e firma e poi sarà ufficiale.

Così Adriano Galliani oggi durante la conferenza stampa di presentazione di un'etichetta di vino dedicata a suo nome ha parlato del portiere: "Di Gregorio non è stato ancora ceduto, è molto probabile che parta. Vediamo, il mercato non è ancora cominciato. Nella politica del Monza, ma di qualsiasi squadra, i ricavi tradizionali non coprono i costi. Non si può che lavorare sul player trading. Vediamo, tornerà Cragno e valuteremo se ne arriverà qualcun altro”, le parole riportate da TMW.