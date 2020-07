Spal-Roma, tour de force Inter e pochi allenamenti. Lukaku out dai titolari a Ferrara

L’Inter si fermerà a Ferrara dopo la gara con la Spal e rientrerà venerdì mattina. Ci sarà poco tempo per recuperare in vista della Roma, partita di domenica sera. Lavoro di scarico ieri per la squadra di Conte e oggi unico allenamento in vista della gara di domani sera. Lukaku si è allenato a parte anche ieri, oggi potrebbe aggregarsi ai compagni ma non giocherà dal primo minuto per non correre troppi rischi.

“I nerazzurri hanno ritrovato serenità dopo la vittoria con il Torino. Servirà anche per valutare il futuro, per fare un’analisi attenta di quanto in questa stagione è funzionato e di cosa invece doveva andare meglio”, hanno spiegato a Skysport.

(Fonte: SS24)