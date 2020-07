TS – Inter, recupero lento per Lukaku: ecco perché. Conte recupera un infortunato per la SPAL

Ieri Romelu Lukaku non si è allenato con il resto della squadra e la sua presenza domani a Ferrara contro la SPAL è improbabile. “La partita con la Spal, però, non rientra negli obiettivi fissati (almeno per ora) sulla tabella di marcia della punta. Sarà un recupero lento, il suo. Intanto perché la priorità dell’Inter resta quella di averlo a disposizione al meglio per la partita del 19 contro la Roma. Poi, perché la coppia Sanchez-Lautaro sta reggendo benissimo la parte di chi deve compensare alla mancanza del miglior marcatore stagionale”, spiega l’edizione odierna di Tuttosport. Conte, infatti, non è intenzionato a rischiare Lukaku che, se recuperato, tornerà a disposizione per la trasferta di Roma.

OK MOSES, NO BARELLA – Chi invece è già pronto per giocare è Victor Moses che ha smaltito i problemi al flessore della coscia sinistra accusati contro il Brescia. Non ci sarà ancora una volta Barella, che ieri ha lavorato a parte ma che punta ad essere recuperato per la Roma.