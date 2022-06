Lukaku, Inter pensa che l’ultima offerta sia quella giusta. Per la fumata bianca…

Dopo i contatti di ieri sera tra l'Inter e il Chelsea le due società, come riporta Repubblica, sono tornate a parlarsi. Il Chelsea chiede 10 milioni di euro per lasciare partire Romelu Lukaku in prestito mentre Beppe Marotta ha offerto 7 milioni più 2 di bonus. "Zhang non ha accettato di pagare i 10 milioni di euro - nonostante la volontà della dirigenza nerazzurra di toccare quota dieci nella serata di ieri - ma l'Inter pensa che l'ultima offerta fatta possa essere quella giusta. Le prossime ore saranno molto importanti per il ritorno di Lukaku, con l'Inter che ha fatto un passo in avanti, ma per la fumata bianca c'è da lavorare ancora un po'".