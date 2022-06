Zhang, mossa di poker su Lukaku…per Dybala: “Ha detto ai suoi che non lo perderà ma…”

Steven Zhang e il rischio calcolato su Lukaku per aiutare l'Inter nell'affare Dybala. Il racconto della giornata di ieri in sede

Steven Zhang e il rischio calcolato su Lukaku per aiutare l'Inter nell'affare Dybala . Il presidente nerazzurro ha detto no alla richiesta del Chelsea di 10 milioni di euro più bonus per riportare in prestito Romelu a Milano. Ma Zhang non rischierà la rottura con il Chelsea.

"Avvicinarsi troppo al gong del 30 giugno è un rischio che l'Inter non può e non vuole permettersi. Perché da Lukaku dipende in buona parte la costruzione della squadra della prossima stagione e le ambizioni che avrà. Perderlo a questo punto, eventualità che in viale della Liberazione nessuno contempla, darebbe un contraccolpo pesante. Zhang ha già detto che lo eviterà. Intanto, però, tratta perché risparmiare qualcosa può voler dire avere i soldi per accontentare anche le richieste di Dybala. A patto che prima Sanchez e Dzeko abbiano preparato le valigie. Il monte ingaggi va tenuto sotto controllo e questo è stato spiegato anche a Paulo. Lukaku era ed è la priorità, ma la Joya non è una riserva".