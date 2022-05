Inter, Lukaku variabile impazzita. GdS: “Un errore scartare completamente la possibilità”

L'attaccante belga spinge per tornare a Milano: operazione complicatissima, ma non impossibile a priori. I nerazzurri valutano

"L'Inter ad alta qualità ha poi una variabile impazzita, che prescinde da qualsiasi altro ragionamento: Romelu Lukaku. Chiamiamola pure suggestione, ma sarebbe un errore scartare completamente la possibilità. Il Chelsea da ieri ha ufficialmente una nuova proprietà, Lukaku ha ormai abbandonato la procura di Pastorello e sta spingendo personalmente per tornare a Milano. Lo fa da mesi, ancor di più nelle ultime due settimane. È chiaro come questa possibilità debba in qualche modo prevedere uno stravolgimento dell'attacco, magari anche la partenza di un titolare come Lautaro".