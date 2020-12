Inter-Conte, in pochi si sono accorti della vera notizia: “È stato Lukaku in primis a svelarla”

La vittoria ottenuta ieri dall’Inter di Antonio Conte a Moenchengladbach contro il Borussia ha comprensibilmente entusiasmato tutti i tifosi nerazzurri. D’altronde, proprio quando la squadra sembrava spacciata, ecco i tre punti che rimettono tutto in discussione e che aprono orizzonti imprevisti. Ma, dopo giorni di critiche inferocite e ipotesi più o meno azzardate sul suo futuro, Antonio Conte ha ricevuto la risposta più importante, molto più della vittoria in una singola partita.

Una risposta passata inosservata ai più, forse perché scontata, o forse perché talmente dirompente da travolgere animi e sensazioni. La squadra, Lukaku in primis, è tutta stretta attorno al suo allenatore, attorno a un progetto e un’idea di gioco che, dopo un inizio balbettante di stagione, inizia a dare i suoi frutti. Una risposta così forte era tutt’altro che scontata, su un campo difficile come quello del Borussia Park e contro una delle migliori squadre del continente.

Quando Conte afferma che “quel gol (di Plea, ndr) avrebbe potuto ammazzarci” dice il vero. Se non fosse stato per una compattezza di squadra e una grande unità d’intenti, l’Inter non sarebbe mai riuscita a vincere una partita come quella di ieri. Dunque, Lukaku e compagni sono con il loro condottiero. Coloro che ipotizzavano un prossimo ribaltone dovranno ricredersi:

“Se dopo il naufragio contro il Madrid era lecito pensare che, in quel particolare momento, la guida di Conte non fosse più saldissima sul volante, stavolta è sacrosanto notare lo spirito magnifico forgiato nella difficoltà dal tecnico: tutta la truppa, il gigante Lukaku in primis, si è saldata attorno al condottiero in panchina“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

