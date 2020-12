Conte: “Se giochiamo così, siamo un problema per tutti. Ho fatto una profezia ai ragazzi…”

C’è ancora speranza. L’Inter vince col cuore una partita non adatta ai deboli di cuore e continua a mantenere accesa la possibilità di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una gara in cui ha sofferto, a tratti ha dominato, ha sprecato e ha visto l’eliminazione a un passo, per qualche istante. Ma, alla fine, ce l’ha fatta. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, Antonio Conte ha dichiarato:

VITTORIA DA GRANDE SQUADRA – “Se non sei una squadra sotto tutti i punti di vista, non vieni qui e vinci contro il Borussia, che è in un ottimo momento di forma. Se non sei squadra a livello tattico, di determinazione non fai una partita importante come questa, vinta in maniera strameritata. Potevamo evitare sofferenze inutili, ma siamo vivi e questa è la cosa più importante. Complimenti ai ragazzi. Abbiamo vinto contro la squadra più in forma del nostro girone. Romelu ha ragione, a loro chiedo una crescita di responsabilità da parte di tutti. Solo così possiamo crescere come squadra e puntare a qualcosa di ambizioso. Stiamo facendo un percorso, però partite come questa testimoniano che la squadra c’è e che c’è unità d’intenti. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

INTERVALLO – “Il gol subito all’intervallo poteva ammazzarci nello spirito, in una partita fin lì dominata. Abbiamo analizzato alcune situazioni da migliorare e ho detto che dovevamo tornare a giocare con la qualità della prima parte del primo tempo. Nel finale di tempo abbiamo sbagliato qualcosa e abbiamo subito gol. Ma sinceramente questi ragazzi avevano bisogno di essere supportati. Nel bene e nel male sono con loro. Dovevamo riprendere con la stessa qualità e ho detto che con quella avremmo vinto. Sono stato un buon profeta, sono contento”.

CENTROCAMPO TOP – “Abbiamo fatto bene come squadra. Inevitabile che il centrocampo sposti gli equilibri. Brozovic era alla prima gara dopo il Covid, Barella all’intervallo aveva un problema al polpaccio e gioca partite su partite. Dalla panchina era difficile intervenire: Sensi ed Eriksen ti assicurano qualità, ma meno interdizione. Bravi ad arrivare fino alla fine. Brozo, quando ci mette anche la garra, è un giocatore importante. Gagliardini è un giocatore affidabile sotto tutti i punti di vista”.

TOCCO ‘ITALIANO’ – “Barella ha 24 anni e sta crescendo tantissimo, ha ancora margini di miglioramento. Lo stesso dicasi per Bastoni, un altro che sta facendo molto bene. Sono ragazzi affidabili, il mio compito è cercare di farli crescere. Contento per Darmian: abbiamo creduto in lui perché è affidabile, può darci quello che cerchiamo. Può dare la possibilità ad Hakimi di crescere con pazienza”.

(Fonte: Sky Sport)