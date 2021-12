La Stampa – Roma-Inter, Calhanoglu: magia alla Recoba. Barella, minimo indispensabile

Il quotidiano torinese fotografa la vittoria di Roma con i voti dati ai due centrocampisti nerazzurri

L'Inter ha vinto a Roma con un tre a zero netto maturato dopo 45 minuti nei quali i nerazzurri hanno messo in mostra tutta la loro forza. La squadra di Mourinho, non al massimo per le troppe assenze, si è sciolta dopo un quarto d'ora. E tutto è iniziato da un gol in particolare, quello di Calhanoglu, che ha portato l'allenatore portoghese ad interrogare il suo match analyst. 'Ma come abbiamo preso questo gol?'. Gli avrà chiesto. La Stampa, quotidiano torinese, lo spiega con il voto assegnato al turco: 7.5. E lo spiega con parole familiari alle orecchie degli interisti: "Una magia alla Recoba". Vero, c'è un errore del portiere, ma quel gol dimostra ancora una volta come il centrocampista sia cresciuto nell'ultimo periodo. Il giornale parla di crescita esponenziale.