Il suo impatto nella squadra nerazzurra, reduce da diversi infortuni in mezzo al campo e il bisogno di ritrovarsi per ambire alla qualificazione in Champions, è stato tra i più concreti di qualsiasi altro acquisto in questa sessione.

Stabilmente nella Top 11 in tutte le giornate di campionato da quando ha esordito e abbonata al riconoscimento di MVP in qualsiasi partita giocata, la svolta di Magull al centrocampo dell’Inter è sensibilmente percepibile.

Cinque gol e un assist in quattro presenze raccontano con i numeri l’effetto prodotto dalla giocatrice tedesca nel nostro campionato, quello che tuttavia le statistiche non possono descrivere è l’oggettiva bellezza di chi interpreta il gioco del calcio con la semplicità che appartiene solo a chi riesce, con naturalezza, a minimizzare la complessità della fantasia.

Avere un talento come Lina Magull nel nostro campionato è un privilegio che dobbiamo poter essere in grado di distinguere, riconoscere e cullare permettendoci di vivere con con la bellezza delle sue giocate un rapporto di reciprocità: il premio come MVP del mese di gennaio è solo l’inizio.

(assocalciatori.it)

