L’Inter Women asfalta il Pomigliano: 6-2 per le ragazze di Guarino

Dominio nerazzurro a Pomigliano. L’Inter Women vince 6-2 contro le campane nel match valido per la 16a giornata di campionato. Vittoria già ipotecata nel primo tempo quando la squadra di Rita Guarino si porta in vantaggio per 3-0. Grande gara per Magull , autrice di una doppietta. Le altre reti portano le firme di Serturini, Bugeja, Robustellini e Jelcic. Le nerazzurre restano al quarto posto con 26 punti.

Il primo tempo parte in discesa per l’Inter che passa in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco. A sbloccare la gara è Serturini: l’attaccante dalla sinistra arriva al limite, converge e calcia andando a mettere la palla sotto l’incrocio dei pali, realizzando un grandissimo gol. Le nerazzurre dopo l’1-0 tengono completamente il pallino del gioco e raddoppiano all’11° minuto quando Polli dopo un’azione personale calcia in porta e trova la respinta di Gavillet che non può fare nulla sulla ribattuta da pochi passi di Bugeja. Le ospiti si fanno vedere cinque minuti dopo con Ippolito che ci prova dal limite, ma la sua conclusione finisce fuori bersaglio. A metà tempo prima Magull e poi Csiszar concludono verso la porta, peccando di precisione. Al 37’ arriva il terzo gol per le nerazzurre con Magull: tocco sotto delizioso per la centrocampista che sfrutta la respinta di Gavillet dopo il tiro di Polli. Il primo tempo si chiude con l’Inter in vantaggio per 3-0