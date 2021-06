Maicon: “Scudetto Inter, sono contento. La Champions? La soddisfazione…”

Intervistato da San Marino Tv, Maicon ha parlato dello scudetto conquistato dall'Inter e della Champions vinta nel 2010

Intervistato da San Marino Tv, Maicon, nuovo acquisto del Tre Penne, ha parlato dello scudetto conquistato dall'Inter e della Champions vinta nel 2010. Queste le parole del Colosso: "Sono contento perché mancava da tempo questo titolo. Ho vissuto degli anni importanti in questa società e adesso speriamo che ci siano anche i tifosi per dare una grandissima mano perché sono importanti per la squadra".