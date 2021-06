R. Carlos: “Hakimi tra i 3 top di sempre. Inter grande con Conte. Moratti il più importante”

L'ex terzino di Inter e Real Madrid Roberto Carlos ha parlato del suo passato all'Inter, ma anche dell'esterno nerazzurro Hakimi

"Ramos? È il mondo del calcio, pochissimi calciatori ora iniziano e finiscono la carriera nella stessa squadra. Ha lasciato un'immagine bellissima con la maglia del Real. L'Italia è tornata a giocare bene. L'Inter con Conte ha fatto una bellissima stagione, la Juve gioca bene ma non può vincere sempre. Il calcio italiano torna a essere bello. Ho un bel ricordo dell'Inter, Moratti è stato il primo a portarmi in Italia, era il più importante a quell'epoca. Poi Zanetti, Ince, Pagliuca, Centofanti, i tifosi dell'Inter... È stato un anno perfetto. Zanetti si allena ancora tantissimo, è uguale, io non mi alleno più. In questo momento l'Italia sta giocando meglio di tutti, ma ora inizia un'altra fase e il calcio cambia ogni giorno. Mancini sta facendo un lavoro incredibile. Il Brasile gioca bene, Neymar sta aiutando tanto la squadra. Hakimi è stato al Real nella seconda squadra, aveva davanti Carvajal. Due anni fa e l'anno scorso ha fatto benissimo. Non so se torna a Madrid o va avanti nell'Inter, ma ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. In questo momento non c'è un giocatore come lui. Cafu, Zanetti e Hakimi, sono il top, i tre più forti. Maicon? Era terzino, attaccante, centrocampista portiere. Bisogna dirgli che dopo i 32 la carriera è finita, relax... Ancelotti è un grandissimo, Florentino ha preso una grandissima decisione. Speriamo che possa fare come l'ultima volta. È uno dei più grandi allenatori del mondo del calcio".