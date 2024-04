Gigi Maifredi, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve del momento dei bianconeri dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio: "Non bisogna enfatizzare il corto muso e l'importanza della vittoria, perché alla fine è sempre il gioco a dare delle sicurezze. La Juventus, in stagione, ha giocato bene una volta o due, forse a Napoli dove la sconfitta è stata paradossale per quanto visto in campo.