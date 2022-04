Maini: “Scudetto? Inter, Milan e Napoli sono andate in difficoltà con le piccole”

Le parole dell'ex rossonero: "Non bisogna fidarsi delle formazioni che magari, qualitativamente, non sono a livello delle big"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Giampiero Maini, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e degli stop inaspettati delle tre davanti: "Il campionato ultimamente ci sta dicendo che questi risultati sono abbastanza frequenti. Non bisogna fidarsi delle formazioni che magari, qualitativamente, non sono a livello delle big perché hanno ugualmente mezzi e organizzazione per metterle in difficoltà. E’ successo al Milan ma anche all’Inter e al Napoli. Ora i rossoneri devono dimostrare di saper ripartire”.