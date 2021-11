Inter, male Lautaro e Dzeko. GdS: “Con loro al meglio avrebbe vinto il derby”

Prestazione opaca per i due attaccanti nerazzurri, entrambi a secco e mai pericolosi e incisivi contro il Milan

L'Inter spreca l'occasione di accorciare in classifica su Milan e Napoli e torna a casa con un solo punto: il derby di Milano finisce 1-1. Per La Gazzetta dello Sport una delle chiavi del mancato successo nerazzurro è la prestazione opaca degli attaccanti: "Se Inzaghi potesse contare sulla versione migliore di Lautaro e Dzeko, probabilmente porterebbe a casa il derby, invece deve sostituirli entrambi, il bosniaco per infortunio".