Diretta LIVE – Milan-Inter: è il derby della verità. Gli aggiornamenti sulla stracittadina

Calcio d'inizio alle 20.45. Saranno 57mila i tifosi presenti al Meazza per un derby dal sapore ad alta tensione

Probabile formazione Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

La Stracittadina - Inter e Milan si affrontano nel 145° Derby di campionato e lo fanno nella 12.a giornata di Serie A. Dopo i primi 11 turni la squadra di Simone Inzaghi ha raccolto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta) mentre i rossoneri sono in prima posizione assieme al Napoli (in campo alle 18) con 31 punti (10 vittorie e un pareggio). 28 gol fatti (migliore attacco) e 12 subiti per l'Inter, 25 fatti e 10 subiti per il Milan.

Le parole del tecnico dell'Inter dell'Inter alla vigilia - "Sarà una partita intensa, sappiamo cosa significa un derby, l’importanza per i nostri tifosi e per la società quindi vogliamo chiudere al meglio queste 7 partite sapendo che sarà una gara molto importante. Ho la fortuna di allenare una grande squadra e c’è sempre molta competizione in tutti i ruoli, per la formazione ho qualcosa in testa ma dovrò avere le conferme dagli allenamenti".

Le parole del tecnico rossonero - "Abbiamo recuperato energie dopo un periodo molto impegnativo. La squadra sta bene ed è in condizioni ottimali sia dal punto di vista mentale che fisico, si è preparata bene. Prepariamo ogni partita per poterla vincere. Conosciamo la forza dell'avversario, ma l'intenzione è chiara".

Dove vedere il derby in Tv - Milan-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.