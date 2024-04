Quanto perderebbe la Fiorentina se Italiano dovesse andare via?

"Tantissimo, ve lo garantisco. Lo ritengo tra gli allenatori emergenti il migliore".

Un pronostico per la gara della Fiorentina in Conference League?

"In Europa bisogna sempre stare molto attenti, se non sei con la testa giusta e non hai attenzione rischi di pagare. La Fiorentina è più forte del Viktoria Plzen, spero che entri in campo con la testa giusta".

Manca il bomber alla Fiorentina, dal giorno dell'addio di Vlahovic. Perché?

"La società ha un grande presidente ma ancora non è una piazza come Inter, Milan e Juve, club che si possono permettere acquisti con risorse maggiori. La Fiorentina deve arrivare a Vlahovic con le idee, quando era arrivato non era così come oggi. Bisogna guardare i bilanci, servono buoni scout che peschino giocatori che possano sostitutire al meglio il serbo, visto che fino a questo momento non ci sono riusciti".

Quanto le piace la Nazionale di Spalletti?

"Luciano ha buone idee. Ho sempre sostenuto, anche quando tutti dicevano che la Nazionale ha bisogno di un selezionatore, nel periodo con Mancini ct, che serva invece un allenatore che sappia far giocare bene le squadre. Purtroppo Spalletti ha poco tempo per sviluppare le proprie idee ma penso che sia bravo. Lo ha dimostrato anche a Napoli, costruendo una grande realtà, facendoci divertire e vincendo uno scudetto che la società azzurra non vinceva da 33 anni. Potrebbe ripetere quello che ha fatto Mancini in Nazionale".

