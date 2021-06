Malinovskyi: “Cristiano Ronaldo non è il più forte della Serie A. Ci sono giocatori…”

In un'intervista al canale Youtube Вацко Live, Ruslan Malinovskyi ha toccato diversi argomenti inerente alla Serie A

In un'intervista al canale Youtube Вацко Live, Ruslan Malinovskyi ha toccato diversi argomenti inerenti alla Serie A, uno farà discutere. Quando gli viene chiesto se Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte della Serie A, il giocatore dell'Atalanta è sicuro: "Non è lui. Ci sono giocatori molto più forti di lui".

"Ad esempio il più forte con cui ho giocato che è senza dubbio Muriel. È un giocatore incredibile. E se le cose fossero andate un po' diversamente avrebbe giocato per una squadra come il Barcellona. Strano non sia accaduto, forse è stata colpa del carattere".