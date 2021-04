Inter, scelto il colpo a centrocampo: “Ausilio, gradimento totale. C’è l’incontro”

Secondo Calciomercato.com, l'Inter ha individuato su chi investire a centrocampo: ecco tutti i dettagli

E' Ruslan Malinovskyi il colpo individuato dall'Inter per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. L'Interesse del club nerazzurro per il calciatore dell'Atalanta è lungo quasi un anno e ora, secondo Calciomercato.com, sembra sia arrivato il momento per affondare: "Già la scorsa estate l'Inter aveva pensato a Malinvoskyi senza però presentare un'offerta ufficiale.Il gradimento da parte del direttore sportivo Ausilio è totale per il ventisettenne nazionale ucraino che negli ultimi mesi è diventato un giocatore maturo sia dal punto di vista tecnico che tattico. In programma c'è un contatto con l'Atalanta per capire se ci sono margini per avviare una vera e propria trattativa, con una valutazione destinata a sfondare il muro dei 25 milioni di euro. Ruslan è diventato sempre più decisivo e pronto a vincere nuove sfide come gli è già capitato diverse volte nel corso della sua carriera", si legge.